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Giriş Tarihi: 9.06.2026 11:11

Bodrum katında ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

Hakkari’de evinin bodrum katında ölü bulunan 45 yaşındaki Hamide Çiftçi’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheli olarak aranan eşi Lezgin Çiftçi yakalandı.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Bodrum katında ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı
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Hakkari Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında yaşayan Hamide Çiftçi'den haber alamayan yakınları, kadını binanın bodrum katında hareketsiz halde buldu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada aranan Lezgin Çiftçi'nin kent merkezinde gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İlk incelemelerde Hamide Çiftçi'nin başında darp izlerine rastlandığı belirtilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

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Bodrum katında ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı
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