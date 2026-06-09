Bodrum katında ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

Hakkari Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında yaşayan Hamide Çiftçi'den haber alamayan yakınları, kadını binanın bodrum katında hareketsiz halde buldu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada aranan Lezgin Çiftçi'nin kent merkezinde gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İlk incelemelerde Hamide Çiftçi'nin başında darp izlerine rastlandığı belirtilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.