Bodrum Limanı’nda rüşvet operasyonu!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bodrum'da yat acentesi sahibi Tayfun Şimşek, Rus bir iş insanına ait lüks yatın Bodrum Limanı'ndaki giriş işlemleri sırasında kendisinden para talep edildiğini öne sürerek şikâyetçi oldu.

Şimşek ifadesinde, söz konusu yatın Türkiye'ye her girişinde liman başkanlığında üst düzey görevde bulunan T.A.'nın 2 bin Euro istediğini, yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez giriş yapması nedeniyle kendisinden toplam 12 bin Euro talep edildiğini iddia etti. Şikâyetçinin ayrıca geçmişte T.A.'nın çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını ve 2025 yazında içerisinde 500 bin TL bulunduğunu öne sürdüğü bir çantayı Liman Başkanlığı görevlilerine teslim ettirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

SERİ NUMARALARI ALINAN PARALARLA SUÇÜSTÜ

Şikâyetin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Sulh Ceza Hâkimliği'nden alınan karar doğrultusunda operasyon için hazırlık yapan ekipler, teslim edilecek paraların seri numaralarını kayıt altına aldı.

Tayfun Şimşek'in seri numaraları belirlenen paralarla T.A.'nın bulunduğu odaya girdiği, paranın teslim edilmesinin ardından ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi. Liman başkanlığında üst düzey görevde bulunan T.A., seri numaraları önceden kaydedilen paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında suçüstü operasyonda ele geçirilen paraların yanı sıra müştekinin geçmiş dönemlere ilişkin para ve menfaat sağlama iddialarının da incelendiği öğrenildi. T.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği belirtildi

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör