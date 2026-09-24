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Giriş Tarihi: 24.09.2026 02:50

Bodrum Limanı’nda rüşvet soruşturması derinleşti: 66 bin 280 euro ele geçirildi

Bodrum Limanı’nda bir yat acentesi sahibinin şikâyeti üzerine başlatılan rüşvet soruşturması genişledi. İlk operasyonda liman başkanlığında üst düzey görevde bulunan T.A.’nın suçüstü yakalanmasının ardından, liman çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri, araçları ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 66 bin 280 Euro’nun da aralarında bulunduğu döviz ve Türk Lirası ile ruhsatsız tabanca, fişekler, dijital materyaller ve soruşturmayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen notlar ele geçirildi.

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İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL Yaşam
Bodrum Limanı’nda rüşvet soruşturması derinleşti: 66 bin 280 euro ele geçirildi
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma, yat acentesi sahibi T.Ş.'nin şikâyeti üzerine başlatıldı. T.Ş., Rus bir iş insanına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemleri sırasında liman başkanlığında üst düzey görevde bulunan T.A.'nın her giriş için 2 bin Euro talep ettiğini, yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez giriş yapması nedeniyle kendisinden toplam 12 bin Euro istendiğini öne sürdü.

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA

Şikâyetin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla yürütülen soruşturmada, Sulh Ceza Hâkimliğinden CMK'nın 140'ıncı maddesi kapsamında teknik araçlarla izleme kararı alındı. Seri numaraları kayıt altına alınan paralarla T.A.'nın odasına giren müştekinin parayı teslim etmesinin ardından ekipler operasyon düzenledi. T.A. seri numaraları önceden belirlenen paralarla birlikte yakalanırken, olaylarla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen liman çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı.

66 BİN 280 EURO ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 Euro, 440 sterlin, 660 dolar ve 52 bin 200 TL ele geçirildi. Aramalarda ayrıca rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında değerlendirilen 5 not kâğıdı, 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 138 fişek, 4 kesici alet ve 8 dijital materyale el konuldu.

500 BİN TL İDDİASI DA DOSYADA

Müşteki T.Ş. ifadesinde, geçmiş yıllarda da benzer para taleplerinin bulunduğunu öne sürdü. T.Ş., 2025 yazında kendisine teslim edilen 500 bin TL'yi, liman başkanlığında görevli üst düzey isme ulaştırılması amacıyla Ö.Ç.'ye verdiğini iddia etti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, müştekinin geçmiş dönemlere ilişkin iddiaları ile aramalarda ele geçirilen para, not kâğıtları ve dijital materyallerin incelendiği öğrenildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#BODRUM

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Bodrum Limanı’nda rüşvet soruşturması derinleşti: 66 bin 280 euro ele geçirildi
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