Bodrum Limanı’nda rüşvet soruşturması derinleşti: 66 bin 280 euro ele geçirildi

66 BİN 280 EURO ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 Euro, 440 sterlin, 660 dolar ve 52 bin 200 TL ele geçirildi. Aramalarda ayrıca rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında değerlendirilen 5 not kâğıdı, 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 138 fişek, 4 kesici alet ve 8 dijital materyale el konuldu.

500 BİN TL İDDİASI DA DOSYADA

Müşteki T.Ş. ifadesinde, geçmiş yıllarda da benzer para taleplerinin bulunduğunu öne sürdü. T.Ş., 2025 yazında kendisine teslim edilen 500 bin TL'yi, liman başkanlığında görevli üst düzey isme ulaştırılması amacıyla Ö.Ç.'ye verdiğini iddia etti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, müştekinin geçmiş dönemlere ilişkin iddiaları ile aramalarda ele geçirilen para, not kâğıtları ve dijital materyallerin incelendiği öğrenildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.