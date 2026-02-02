Bodrum ve Fethiye otogarlarında tepki çeken uygulama

Gözde turizm merkezleri Bodrum ve Fethiye'deki otogarlarda tepki çeken bir uygulama hayata geçirildi. Bir süre önce ücretsiz olarak hizmet veren tuvaletler yeniden ücretli sisteme geçirildi. Yeni uygulamada yalnızca kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabilmesi, özellikle nakit parası olan ancak kart taşımayan vatandaşları zor durumda bıraktı.

Uygulama, başta yaşlılar olmak üzere kart kullanmayan vatandaşlar tarafından sert şekilde eleştirildi. Otogarlarda yaşanan durum, "Paran var ama kartın yoksa tuvalete giremezsin" tepkilerine neden oldu. Acil ihtiyaç halinde büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, uygulamanın kamuya açık bir alanda kabul edilemez olduğunu savundu.

Özellikle yaşlılar, öğrenciler, turistler ve banka kartı bulunmayan yurttaşlar için sistemin ciddi mağduriyet yarattığı ifade edildi. Vatandaşlar, temel bir ihtiyacın bu şekilde sınırlandırılmasının sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti. "Paramızla giremiyoruz" diyerek tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak nakit ödeme seçeneğinin yeniden getirilmesini ya da tuvaletlerin tekrar ücretsiz hale getirilmesini talep etti. Uygulamanın kısa sürede gözden geçirilmesi isteniyor.