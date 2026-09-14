Bodrum’da 12,8 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturma dosyası kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen incelemeler, açık kaynak araştırmaları ve MASAK analiz raporu doğrultusunda 50 şüphelinin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde 50 şüphelinin hesaplarında toplam 12 milyar 879 milyon 558 bin 363 lira 43 kuruşluk işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

41 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma ekipleri tarafından saat 06.00'da Bodrum ilçesinde belirlenen 50 adrese eş zamanlı arama, yakalama, gözaltına alma ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

225 DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 62 cep telefonu, 58 SIM kart, 38 flash bellek, 6 hafıza kartı, 17 CD, 21 notebook, 4 masaüstü bilgisayar, 8 harddisk, 2 akıllı saat, 3 DVD kaset, 1 veri transfer kablosu ve 5 tablet olmak üzere toplam 225 dijital materyal ele geçirildi.

7258 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Şüpheliler hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet kapsamında işlem yürütülüyor. Soruşturmanın, ele geçirilen dijital materyaller ile mali hareketlerin incelenmesi doğrultusunda sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından Bodrum Adliyesine sevk edilecek.