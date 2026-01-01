Bodrum’da alkollü sürücüye 16 bin lira ceza

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, 10'dan geriye sayarak 2026 yılına coşkuyla girdi. Yeni yıl kutlamaları sürerken Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında güvenlik ve trafik denetimlerini artırdı.

Yılbaşı uygulamaları kapsamında trafik ekipleri Belediye Meydanı'nda plakasız bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmak başta olmak üzere üç ayrı ihlalden yaklaşık 16 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin sabahın ilk saatlerine kadar aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Öte yandan yeni yılın ilk dakikalarında Bodrum Belediye Meydanı sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Genç bir çiftin mutluluk dolu anları meydanı dolduran yüzlerce vatandaş tarafından alkışlarla karşılandı.