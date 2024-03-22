Bodrum’da bin yıllık zeytin katliamı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy mahallesinde tarihi zeytin ağaçları katliamı görenlere pes dedirtti. Dünyaca ünlü mavi yolculuğun kalbi olan Gölköy'de bağış yapılan arazideki 500 ila bin yıllık kadim zeytin ağaçları iddiaya göre inşaat işçileri tarafından kesildi. İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ağaç başı 1005 TL ceza kesti. Kesilen bin yıllık zeytin ağaçlarından 27 tanesinin odun yapıldığı ve yandaki depoya götürüldüğü, 3 ağacın ise kurtarılıp başka yere nakledileceği öğrenildi. 500-1000 yıllık zeytin ağaçlarını kesip odun yaparak katledenlere ilgili Bodrum Kaymakamlığı ve ilçe tarım müdürlüğü harekete geçerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Zeytinlerin katledildiği bölgede müstakil bir villanın 3 ila 5 milyon dolar olduğunu belirten emlak uzmanları buralarda büyük rant için zeytin ve diğer bitki türlerine acımadan katledildiğini ileri sürdü.