Bodrum’da ’çarpık yapılaşma’ isyanı

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gümüşlük beldesi, 234 ada 1 parsel de bulunan inşaat yapım çalışmaları, ekte gönderdiğim Gümüşlük Plan Notları'na aykırı olarak ilerletilmektedir. Gümüşlük Plan Notları'nda yer alan madde 4.8 ibaresine göre, bina yüksekliği her yönden 2 katı geçemez ifadesi yer almaktadır. Bu çarpık yapılaşma şu anda inşaat halindedir ve beton dökümü devam etmektedir. Bodrum Belediyesi ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün konuya acilen müdahele etmesi gerekmektedir. Söz konusu inşaat çalışmalarında binalar tabi zemin kotundan +1.60 metre yükseklikte yapılmıştır. Gönderdiğim resimlerde de görüleceği üzere yeni inşaat çalışması ve beton dökümleri imara ve plan notlarına aykırıdır. Ayrıca çok yakın bölgelerde kültürel varlıklar da bulunduğundan Anıtlar Yüksek Kurulu'nun da onayının olup olmadığının tespit edilmesini rica ederim."