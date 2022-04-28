Bodrum’da ’çarpık yapılaşma’ isyanı

Gümüşlük'te bulunan Gravilla Sitesi sakinleri, hemen yanı başlarında yükselen bir site inşaatına karşı hukuk mücadelesi başlattı. İnşaat bünyesinde yapılan lüks villalarda mevzuata aykırı uygulamalara imza atıldığını belirterek şikayetçi oldu.
Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları, Madde 4.8'e göre bina yüksekliği her yönden iki katı geçmemesi gerekirken, iddiaya göre yeni yükselen villarda Madde 4.5 ve 4.8 ihlal edilerek su basmanı seviyesi 50 santimin üzerine çıkılarak 2,5 metre yapıldı. 27 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuran Gravilla Sitesi sakinleri, inşaatla birlikte neden olacak çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesini istedi. Başvuru dilekçesi aynı gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sevk edilirken, 12 Nisan'da ise Muğla Valiliği'ne gönderildi.
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gümüşlük beldesi, 234 ada 1 parsel de bulunan inşaat yapım çalışmaları, ekte gönderdiğim Gümüşlük Plan Notları'na aykırı olarak ilerletilmektedir. Gümüşlük Plan Notları'nda yer alan madde 4.8 ibaresine göre, bina yüksekliği her yönden 2 katı geçemez ifadesi yer almaktadır. Bu çarpık yapılaşma şu anda inşaat halindedir ve beton dökümü devam etmektedir. Bodrum Belediyesi ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün konuya acilen müdahele etmesi gerekmektedir. Söz konusu inşaat çalışmalarında binalar tabi zemin kotundan +1.60 metre yükseklikte yapılmıştır. Gönderdiğim resimlerde de görüleceği üzere yeni inşaat çalışması ve beton dökümleri imara ve plan notlarına aykırıdır. Ayrıca çok yakın bölgelerde kültürel varlıklar da bulunduğundan Anıtlar Yüksek Kurulu'nun da onayının olup olmadığının tespit edilmesini rica ederim."
KEPÇELER APAR TOPAR TOPRAK DÖKTÜ
Başvuruların ardından harekete geçen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri 22 Nisan'da söz konusu inşaat alanında incelemelerde bulundu ve inşaat yetkililerine gerekli uyarıları yaptı.
Ertesi gün ise siteye getirilen tonlarca toprak, kepçeler aracılığıyla tuğla görünen katların (fazladan yapılan kaçak katlar) üzerine dökülerek dışarıdan görülmesi engellendi.