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Giriş Tarihi: 28.4.2022 14:16

Bodrum'da 'çarpık yapılaşma' isyanı

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Bodrum’da ’çarpık yapılaşma’ isyanı

Kaçak yapılaşmaya ilişkin her gün onlarca şikayetin yapıldığı Muğla'da, Türkiye'nin en gözde tatil noktalarından Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesinde 'çarpık yapılaşma'ya göz yumulduğunu belirten vatandaşlar duruma isyan etti. Gümüşlük Plan Notları'nda yer alan ilgili maddeye göre 50 santim olması gereken su basmanı yüksekliğinin fazladan bir daireye denk gelecek şekilde 2,5 metre yapıldığına dikkat çeken Gravilla Sitesi sakinleri komşu sitede yükselen lüks villa inşaatlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bir yazı yazarak yardım istedi. Bölgede geçtiğimiz günlerde 49 lüks site inşaatın mühürlendiği öğrenildi.

Gümüşlük'te bulunan Gravilla Sitesi sakinleri, hemen yanı başlarında yükselen bir site inşaatına karşı hukuk mücadelesi başlattı. İnşaat bünyesinde yapılan lüks villalarda mevzuata aykırı uygulamalara imza atıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları, Madde 4.8'e göre bina yüksekliği her yönden iki katı geçmemesi gerekirken, iddiaya göre yeni yükselen villarda Madde 4.5 ve 4.8 ihlal edilerek su basmanı seviyesi 50 santimin üzerine çıkılarak 2,5 metre yapıldı. 27 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuran Gravilla Sitesi sakinleri, inşaatla birlikte neden olacak çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesini istedi. Başvuru dilekçesi aynı gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sevk edilirken, 12 Nisan'da ise Muğla Valiliği'ne gönderildi.

"BÖLGEDE KÜLTÜREL VARLIKLAR DA VAR"

Vatandaşlar aynı başvuruyu Bodrum Belediye Başkanlığı'na da yaptı. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gümüşlük beldesi, 234 ada 1 parsel de bulunan inşaat yapım çalışmaları, ekte gönderdiğim Gümüşlük Plan Notları'na aykırı olarak ilerletilmektedir. Gümüşlük Plan Notları'nda yer alan madde 4.8 ibaresine göre, bina yüksekliği her yönden 2 katı geçemez ifadesi yer almaktadır. Bu çarpık yapılaşma şu anda inşaat halindedir ve beton dökümü devam etmektedir. Bodrum Belediyesi ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün konuya acilen müdahele etmesi gerekmektedir. Söz konusu inşaat çalışmalarında binalar tabi zemin kotundan +1.60 metre yükseklikte yapılmıştır. Gönderdiğim resimlerde de görüleceği üzere yeni inşaat çalışması ve beton dökümleri imara ve plan notlarına aykırıdır. Ayrıca çok yakın bölgelerde kültürel varlıklar da bulunduğundan Anıtlar Yüksek Kurulu'nun da onayının olup olmadığının tespit edilmesini rica ederim."

KEPÇELER APAR TOPAR TOPRAK DÖKTÜ

Başvuruların ardından harekete geçen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri 22 Nisan'da söz konusu inşaat alanında incelemelerde bulundu ve inşaat yetkililerine gerekli uyarıları yaptı.

Ertesi gün ise siteye getirilen tonlarca toprak, kepçeler aracılığıyla tuğla görünen katların (fazladan yapılan kaçak katlar) üzerine dökülerek dışarıdan görülmesi engellendi.

Bölgedeki inşaatlarda 2 kat yüksekliğin geçilmemesi şartına dikkat çeken vatandaşlar, çarpık yapılaşmaya neden olacağını belirttikleri sitedeki villa inşaatlarının 3'üncü katının dahi bittiğini, belediyenin bir an önce inşaatı durdurması gerektiğini bildirdi.

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Bodrum'da 'çarpık yapılaşma' isyanı
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