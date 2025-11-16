Bodrum’da çevre skandalı…Sahil atıkla kaplandı

Bodrum'da pazar gününün güneşli havasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Bitez sahilinde büyük bir çevre skandalıyla karşılaştı. Sabah saatlerinde sahile akın eden tatilciler, denize girip güneşlenerek keyifli vakit geçirirken, iddialara göre açıkta bulunan bir tekneden sintine boşaltılmasıyla denizin yüzeyi bir anda köpükle kaplandı.

Kısa sürede sahil genelinde yayılan köpükler nedeniyle denize girenler panik içinde sudan çıktı. Sahildeki yoğunluk bir anda yerini tedirginliğe ve öfkeye bıraktı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Bodrum'a yakışmayan görüntüler bunlar. Pazar günümüzü de, Bitez sahilini de mahvettiler." sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Çevre kirliliğinin ardından sahilde rahatsızlık ve koku oluştuğu öğrenildi. Vatandaşlar, sahile sintine suyu boşaltan teknenin tespit edilmesini ve sorumlularının cezalandırılmasını istedi. Tatilciler, benzer olayların önüne geçilmesi için denetimlerin artırılması çağrısında bulunarak, "Turizmin gözbebeği Bodrum'da bu tür çevre katliamları kabul edilemez. Denize bırakılan her atık hem doğaya hem turizme zarar veriyor." dedi.