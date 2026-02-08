Bodrum’da eski eş, Rus anne ile kızını öldürmüştü! Kırmızı bültenlere aranan şüpheli Türkiye’ye iade edildi

Bodrum'da gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşan Irina Dvizova ile kızı Dayana'ya yakınları, 23 Kasım 2023'te ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarıyla Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

ANNE VE KIZIN ÇARŞAFA SARILMIŞ CESETLERİ BULUNDU

Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Adresin önünde tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. 28 Kasım 2023'te saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızının 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu.

KATİL ESKİ EŞ ÇIKTI

Savcının incelemesinin ardından cesetler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayeti, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in işlediği belirlendi. Kuslevic'in, olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı tespit edildi.

VELAYET ANLAŞMAZLIĞI

Soruşturma aşamasında polis tarafından yapılan incelemelerde, Andrej Kuslevic'in eve kendisine ait otomobille geldiği, cinayetin ardından olay yerinde yaklaşık 4,5 saat kaldığı ve bu süre içerisinde evi temizlediği ortaya çıktı. Kuslevic'in daha sonra cesetleri çarşafa sardığı, Irina Dvizova'ya ait otomobilin bagajına koyduğu ve ardından oğlunu da yanına alarak Dvizova'nın otomobiliyle saat 03.50 sıralarında bir otele gittiği belirlendi. Yaklaşık 20 dakika sonra otelden ayrılan Kuslevic'in, cesetleri yol kenarındaki uçuruma attığı ve ardından yeniden otele döndüğü tespit edildi. Ayrıca, Dvizova ile Kuslevic arasında 5 yaşındaki oğullarının velayeti nedeniyle anlaşmazlıklar bulunduğu belirtildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU! YAKALANARAK TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, ile Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar sonrası Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Andrej Kuslevic, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.