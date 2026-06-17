Bodrum’da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan otomobil düğün salonuna daldı: Korku dolu anlar kamerada…

Kaza, gece saatlerinde Yalıkavak - Bodrum kara yolu Kapuz Caddesi üzerinde meydana geldi. E.E.K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan düğün salonunun tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabela yerinden sökülerek devrilirken otomobil hızını alamayarak ağaca çarpıp durabildi.
TABELAYI SÖKÜP AĞACA OK GİBİ SAPLANDI
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin yüksek süratle cadde üzerinde ilerlediği, bir anda kontrolden çıkarak düğün salonu girişine yöneldiği, ardından tabelayı yıkıp ağaca çarptığı anlar net şekilde yer aldı. Kaza anının şiddeti kameraya yansırken çarpmanın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşandığı görüldü.
Bodrum'da kontrolden çıkan araç düğün salonuna daldı! O anlar kamerada
SU BORUSU PATLADI
Baygın halde olduğu öğrenilen sürücü Acıbadem Hastanesi ambulansıyla, eşi ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazada otomobil hurdaya dönerken çarpmanın etkisiyle ağacın yanından geçen su borusunun da patladığı görüldü.