Bodrum’da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan otomobil düğün salonuna daldı: Korku dolu anlar kamerada…

SU BORUSU PATLADI



Baygın halde olduğu öğrenilen sürücü Acıbadem Hastanesi ambulansıyla, eşi ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazada otomobil hurdaya dönerken çarpmanın etkisiyle ağacın yanından geçen su borusunun da patladığı görüldü.

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