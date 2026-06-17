Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan otomobil düğün salonuna daldı: Korku dolu anlar kamerada…
Giriş Tarihi: 17.06.2026 16:47

Bodrum’da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan otomobil düğün salonuna daldı: Korku dolu anlar kamerada…

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kontrolden çıkan otomobil düğün salonuna girmek üzereyken tabelasına yöneldi. Hızını alamayıp tabelayı yerinden söken araç ağaca çarparak durabildi. Panik dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken 2 kişi yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bodrum’da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan otomobil düğün salonuna daldı: Korku dolu anlar kamerada…
  • ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde Yalıkavak - Bodrum kara yolu Kapuz Caddesi üzerinde meydana geldi. E.E.K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan düğün salonunun tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabela yerinden sökülerek devrilirken otomobil hızını alamayarak ağaca çarpıp durabildi.

TABELAYI SÖKÜP AĞACA OK GİBİ SAPLANDI

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin yüksek süratle cadde üzerinde ilerlediği, bir anda kontrolden çıkarak düğün salonu girişine yöneldiği, ardından tabelayı yıkıp ağaca çarptığı anlar net şekilde yer aldı. Kaza anının şiddeti kameraya yansırken çarpmanın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşandığı görüldü.

Bodrum'da kontrolden çıkan araç düğün salonuna daldı! O anlar kamerada

2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından bölgeden geçen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.E.K. ile eşi S.K. yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SU BORUSU PATLADI

Baygın halde olduğu öğrenilen sürücü Acıbadem Hastanesi ambulansıyla, eşi ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazada otomobil hurdaya dönerken çarpmanın etkisiyle ağacın yanından geçen su borusunun da patladığı görüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #BODRUM #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum’da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan otomobil düğün salonuna daldı: Korku dolu anlar kamerada…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA