Bodrum’da feci kaza! Refüje çıkan otomobil taklalar attı: Yaralılar var!

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Hasan Mertcan Agar ile araçtaki Arda Özkan ve Mustafa Batın Nergiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerini ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Agar ile yolcu Arda Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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