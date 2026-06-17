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Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:32

Bodrum’da feci kaza! Refüje çıkan otomobil taklalar attı: Yaralılar var!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıkarak taklalar attı. Otomobildeki 3 kişi yaralanırken 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Dehşete düşüren anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bodrum’da feci kaza! Refüje çıkan otomobil taklalar attı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 04.25 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerindeki Bitez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hasan Mertcan Agar idaresindeki 34 TC 4609 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kontrolden çıkan araç, takla atarak yol kenarındaki toprak alanda durdu.

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Hasan Mertcan Agar ile araçtaki Arda Özkan ve Mustafa Batın Nergiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerini ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Agar ile yolcu Arda Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BODRUM #MUĞLA #KAZA

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Bodrum’da feci kaza! Refüje çıkan otomobil taklalar attı: Yaralılar var!
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