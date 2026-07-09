Bodrum’da geceyi alevler aydınlattı!

Yangın, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarlarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz ve ilk müdahale ekibi yangının ilerleyişini durdurmak için çalışma başlattı.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı ekipler kritik noktalarda önlem aldı. Rüzgâr nedeniyle zaman zaman yön değiştiren alevler söndürme çalışmalarını güçleştirirken, ekipler yangını çevreleyerek kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Bölgedeki vatandaşlar da gelişmeleri endişeyle takip etti.

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ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, vatandaşlardan yangın bölgesine yaklaşmamalarını, ekiplerin çalışmalarını aksatacak davranışlardan kaçınmalarını ve yalnızca resmi açıklamaları dikkate almalarını istedi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.