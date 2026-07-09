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Giriş Tarihi: 9.07.2026 01:41

Bodrum’da geceyi alevler aydınlattı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ortakent ile Bitez mahalleleri arasındaki makilik alanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Gece karanlığını aydınlatan alevler yarımadanın birçok noktasından görülürken, ekipler yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun mücadele başlattı.

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL
Bodrum’da geceyi alevler aydınlattı!
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Yangın, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarlarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz ve ilk müdahale ekibi yangının ilerleyişini durdurmak için çalışma başlattı.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı ekipler kritik noktalarda önlem aldı. Rüzgâr nedeniyle zaman zaman yön değiştiren alevler söndürme çalışmalarını güçleştirirken, ekipler yangını çevreleyerek kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Bölgedeki vatandaşlar da gelişmeleri endişeyle takip etti.

Bodrum'da yangın!

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, vatandaşlardan yangın bölgesine yaklaşmamalarını, ekiplerin çalışmalarını aksatacak davranışlardan kaçınmalarını ve yalnızca resmi açıklamaları dikkate almalarını istedi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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#MUĞLA #BODRUM

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Bodrum’da geceyi alevler aydınlattı!
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