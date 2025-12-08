Bodrum’da iki motosikletin çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. S.A.'nın (14) kullandığı motosiklet ile Erbil Gürül yönetimindeki 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTULAMADI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüleri savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürül ve S.A., ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gürül, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.