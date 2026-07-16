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Giriş Tarihi: 16.07.2026 17:11 Son Güncelleme: 16.07.2026 17:16

Bodrum'da jet ski alabora oldu! Bir çocuk öldü kayıp baba ve diğer kızı aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı aileden Irak uyruklu 4 kişinin üzerinde bulunduğu jet ski alabora oldu. Ailenin 2 kızından biri boğulurken, kaybolan baba ile diğer kızı için arama çalışmaları sürüyor.

İHA Yaşam
Bodrum’da jet ski alabora oldu! Bir çocuk öldü kayıp baba ve diğer kızı aranıyor
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Olay, dün saat 05.30 sıralarında Akyarlar mevkisi açıklarında meydana geldi. Üzerinde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu jet ski şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

JET SKI ALABORA OLDU

Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay sırasında yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba ile 2 kızı denizde kayboldu.

KIZ ÇOCUĞUNUN CESEDİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğu, Bodrum-İstanköy seferini yapan feribottakiler tarafından fark edilerek Yunan Sahil Güvenliği'ne bildirildi. Yapılan incelemede kayıp çocuklardan biri olan kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

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BABA VE DİĞER KIZI ARANIYOR

Kayıp baba ile diğer kızı için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA #BODRUM

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Bodrum'da jet ski alabora oldu! Bir çocuk öldü kayıp baba ve diğer kızı aranıyor
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