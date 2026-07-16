Bodrum’da jet ski alabora oldu! Bir çocuk öldü kayıp baba ve diğer kızı aranıyor

KIZ ÇOCUĞUNUN CESEDİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğu, Bodrum-İstanköy seferini yapan feribottakiler tarafından fark edilerek Yunan Sahil Güvenliği'ne bildirildi. Yapılan incelemede kayıp çocuklardan biri olan kızın hayatını kaybettiği belirlendi.