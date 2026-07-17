Bodrum’da jet ski faciası: 1 ölü, 2 kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün Irak uyruklu aynı aileden 4 kişinin bulunduğu jet ski alabora oldu. Bir kız çocuğunun cansız bedeni bulunurken dalgalar arasında kaybolan baba ve kızı arama çalışmaları sürüyor. Bodrum Akyarlar'da dün meydana gelen olayda şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olan jet ski'yi gören balıkçılar ihbarda bulundu. Bölgeye ulaşan bir motor yat denizdeki anneyi kurtardı. Baba ile iki kız çocuğu ise akıntıda kayboldu. Bodrum-İstanköy seferini yapan bir feribottaki görevliler Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz bir çocuk fark etti. Yunan Sahil Güvenliği çocuğun kayıp kızlardan biri olduğu belirledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayıp baba ile diğer kız çocuğunu bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması sürdürüyor.

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