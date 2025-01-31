Bodrum’da kayıp emlakçı dere yatağında ölü bulundu

Bodrum Yalıçiftlik Mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hasan Güngör, 3 gün önce ortadan kayboldu. Güngör'ün ailesi Jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler tarafından Güngör için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

CHP'nin Yalıçiftlik mahalle temsilcisi olduğu öğrenilen ve emlakçılık yapan Hasan Güngör, bugün öğle saatlerinde dere yatağında av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. 2 çocuk babası Hasan Güngör'ün intihar ettiği düşünülüyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.