Bodrum’da motosikletle tehlikeli yolculuk

Bodrum'un Yakaköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaydedilen görüntüler, trafik güvenliği tehlikeye atıldığını gözler önüne serdi. Motosiklet sürücülerinin trafik kurallarını hiçe sayarak kontrolsüz şekilde yola çıktıkları anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, bazı sürücülerin koruyucu ekipman kullanmadan ve hız sınırlarını aşarak seyir halinde oldukları, zaman zaman diğer araçların geçişini tehlikeye sokacak manevralar yaptıkları görüldü. Özellikle tali yollardan ana arterlere kontrolsüz çıkışlar, olası kazalara davetiye çıkarıyor. Mahalle sakinleri, bu tür sorumsuz sürüşlerin hem sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığını hem de trafikteki diğer araç kullanıcılarını zor durumda bıraktığını belirtti. Vatandaşlar, bölgede denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesini talep ediyor.