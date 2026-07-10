Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
7 HELİKOPTER VE 6 UÇAKLA HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangına müdahale eden ekip sayısı arttırıldı. Yangına 7 helikopter, 6 uçak ile havadan; 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personel ile de karadan müdahale sürüyor.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Bodrum'da meydana gelen maki ve ot yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 2,5 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere yaklaşık 10 hektarlık alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Bodrum'da meydana gelen maki ve otluk alan yangınının çıkış nedeni ortaya çıktı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, yangını Deniz D.E.'nin (61) kendisini benzinle yakmak istediği sırada başlattığı belirlendi. Olayın ardından evinde yakalanan Deniz D.E.'nin el, kol ve sırt bölgesinde yanıklar tespit edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz D.E. hakkında daha önce kayıp ihbarı yapıldığı ve ekiplerce arama çalışması yürütüldüğü öğrenildi. Kadının, arama ekiplerini görünce ateşi yaktığı ileri sürüldü.
Olayın görgü tanıklarından Hüseyin Can, "Burada yaşıyorum. Sabah komşumun bakıcısı bana gelip 'Deniz Hanım yok' dedi. Biz Deniz Hanım'ı aramaya, onlar da jandarmayı aramış. Benim de AFAD'tan tanıdıklarım vardı, onlara aramaya başladık. Aradık, bulamadık. Tam yangının başladığı noktada bulduk. Kadını bulduğumuz anda bir anda alev çıktı, parladı. Ben eve su almaya koştum, söndürmeye çalıştık ama yangının önünü alamadık. İtfaiyeyi aradık, söndürmeye çalıştık. Yangın çok büyüdü bu hale geldi. Sanırım kibrit ya da çakmakla yaktı, kadının yürümesi bile imkansız. Yaşlı, hasta zor durumda. Vallahi orada bir kutu vardı ama ilaç kutusu mudur, başka bir şey midir bilemiyorum; yangın çıktıktan sonra patladı. Ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Kendini kurtardık, ateşin içinden çekip aldık. Benim önümde bir arkadaş vardı, onlar kurtardı" diyerek yaşananları anlattı.