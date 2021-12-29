Bodrum’da rüşvetçi müdür tutuklandı

Bodrum Vergi Dairesi'nde rüşvet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından vergi dairesi müdürünün makam odasında ses ve görüntü takibi yapıldı.



SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Ekipler tarafından yapılan sesli ve fiziki takipler sonrası D. E'nin, A.A. aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürü S. O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Suçüstü yakalanan şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 200 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler 'rüşvet' suçu kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.