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Giriş Tarihi: 29.12.2021 21:59

Bodrum'da rüşvetçi müdür tutuklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da rüşvetçi müdür tutuklandı

Bodrum’da, teknik ve fiziki takip sonucu rüşvet aldığı tespit edilen vergi dairesi müdürünün de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Bodrum Vergi Dairesi'nde rüşvet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından vergi dairesi müdürünün makam odasında ses ve görüntü takibi yapıldı.


SUÇÜSTÜ YAKALANDI


Ekipler tarafından yapılan sesli ve fiziki takipler sonrası D. E'nin, A.A. aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürü S. O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Suçüstü yakalanan şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 200 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler 'rüşvet' suçu kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bodrum'da rüşvetçi müdür tutuklandı
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