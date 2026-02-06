Bodrum’da sağanak yağışın bilançosu ağır: 101 ev, 8 iş yerini su bastı

Muğla'da 5 Şubat akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran yağış, Bodrum'da ulaşımı durma noktasına getirdi. Konacık–Bitez güzergâhında sel sularının yolu kapatması sonucu çok sayıda araç mahsur kalırken, ulaşım tamamen durdu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi, yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Bitez Mahallesi Şah Caddesi ve Bergamut Caddesi'nde derelerin taşması sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve bahçe sular altında kaldı. Aynı mahallede bir sitenin istinat duvarının çökmesi paniğe neden oldu. Ortakent, Torba, Yalıkavak, Çamlık, Kızılağaç ve Gümüşlük mahallelerinde ise sel sularının yollara taşıdığı taş ve kum birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Gümüşlük Mahallesi'nde yolun çökmesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte selin boyutu netleşti. İlçe genelinde, Bitez Mahallesi başta olmak üzere 101 ev ve 8 iş yerini su bastı; çok sayıda bahçe kullanılamaz hale geldi. Metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düşerken, mahsur kalan 9 vatandaş ve 4 araç ekipler tarafından kurtarıldı.

Bodrum Belediyesine bağlı afet ve temizlik ekipleri, su basan ev, iş yeri ve bahçelerde tahliye çalışmalarına başladı. Sahil kesiminde kaldırım taşlarının yerinden oynadığı gözlemlenirken, ilçe genelinde temizlik ve onarım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

VALİ AKBIYIK: VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ

Muğla Valisi İdris Akbıyık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu belirtti. Akbıyık, "Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanmıştır. İlk andan itibaren 351 araç, 60 iş makinesi, 99 motopomp, 36 dalgıç pompa ve 748 personel ile sahadayız. Devletin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.