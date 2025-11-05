Bodrum’da şaşkına çeviren olay! Susuzluktan kırılan vatandaş belediye önünde duş aldı

Bodrum'daki uzun süreli su kesintileri, vatandaşların tepkisine neden oldu. İlçenin Cevat Şakir Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Çağatay Yavuz, 6 gündür devam eden su kesintilerine dikkat çekmek amacıyla Bodrum Belediyesi önünde dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi.

Eline aldığı su kovasıyla belediye meydanına gelen Yavuz, burada herkesin gözü önünde yıkanarak hem kendi yaşadığı mağduriyeti hem de susuzlukla mücadele eden vatandaşların tepkisini dile getirdi.

Saçkıran hastası olduğunu belirten Yavuz, "Saçlarımı özel şampuanla yıkamam gerekiyor. Ama bilin bakalım ne yok: su! Yıl 2025, maalesef Türkiye'nin gözbebeği Bodrum'da su yok." ifadelerini kullandı. Yavuz, su kesintilerinin sadece bireysel bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Bu eylemi sadece kendim için değil, susuzluktan bunalan tüm Bodrum halkı adına yaptım. Altı gündür Cevat Şakir Mahallesi'nde su yok. İnsanlar tuvalet ihtiyacını bile karşılayamıyor." dedi. Su kaynaklarının yanlış kullanıldığını savunan Yavuz, "Burası Türkiye'nin gözbebeği turizm başkenti ama biz susuzluktan kırılıyoruz. Büyükşehir Belediyesi topu birbirine atıyor, net bir açıklama yapmıyor. Cevap alana kadar eylemlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.