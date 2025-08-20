Bodrum’da su sorunu tarih oluyor! Tarım Bakanlığı konuya el attı

Bodrum ve çevresinde artan nüfus, sanayi ve turizm faaliyetleri nedeniyle yükselen içme ve kullanma suyu talebinin karşılanması amacıyla Milas Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini (Desalinasyon) Projesi hazırlanarak onaylandı. DSİ tarafından 2.000 L/s su, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü adına içme ve kullanma amaçlı tahsis edildi. İletkenliği 10.000-15.000 µS/cm arasında olan kaynak suyu, ters osmoz membran sistemini içeren arıtma tesisinde işlenecek. Tesiste günlük 43.200 m³ su üretilebilmesi için 62.266 m³/gün hamsuyun terfi edilmesi planlanıyor. Bu işlem sonucunda yılda 15,7 milyon m³ içme ve kullanma suyu sağlanacak.

9 KÖY'DE KESİNTİSİZ SUYA KAVUŞACAK

Tesisin üreteceği 500 L/s arıtılmış su, Milas ilçesine bağlı Boğaziçi, Dörttepe, Meşelik, Kemikler, Ağaçlıhöyük, Koru, Akyol, Yaka, Gökçeler ve Ekinanbarı mahalleleri ile Bodrum ilçesine iletilecek. MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 Faaliyet Raporu'na göre Bodrum Yarımadası'nın yıllık su ihtiyacı 44,41 milyon m³ olarak belirlenmiş, bu ihtiyacın yalnızca %66'sı karşılanabilmişti. Yaklaşık 15 milyon m³'lük su açığının bulunduğu tespit edilmişti.

PROJE ONAYLANDI

Ocak 2025'te başlatılan Ekinanbarı Fizibilite ve Avan Projesi, 18 Ağustos 2025 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Proje kapsamında yıllık ortalama 20 milyon m³ yeraltı suyu potansiyeli tespit edildi.

İLERİ ARITMA TEKNOLOJİSİ

Proje, ileri arıtma teknolojisi ve yenilenebilir enerji entegrasyonu ile Bodrum Yarımadası ve Muğla ili için uzun vadeli, iklim dirençli ve güvenilir bir su temini sağlamayı hedefliyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte Bodrum'un suya olan ihtiyacı daha da artıyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde Tarım Bakanlığımıza ve Muğla Valimiz sayın İdris Akbıyık'a çok teşekkür ederim. Bu proje sayesinde Bodrum'a ciddi miktarda su sağlamak için üzerinize düşenin fazlasını yapacağız" dedi.