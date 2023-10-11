Bodrum’da susuzluğuna çare: Lüks tüketim kesilmeli, yeni sondajlar devreye alınıyor

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı olarak seviyesi geçtiğimiz yıllara göre çok düşük kalan Mumcular barajındaki su geçtiğimiz günlerde tükenmişti. Bodrum Mumcular Barajında su seviyesinin yüzde 8 dolaylarına düşmesi üzerine baraj kapatılarak su iletimi kesildi.

18 milyon metreküp dolum hacmine sahip olan Mumcular Barajında 1 Ocak 2023 itibariyle sadece 6,37 milyon metreküp su depolanabildi. Su rezervlerinin düşüklüğü nedeniyle yaz aylarında daha büyük su sorunlarının yaşanmaması için 25 Nisan'a kadar Mumcular Barajından su alınmadı. 26 Nisan itibariyle barajdan su alınarak Bodrum halkına verilmeye başlandı. Bu süreçte ise Bodrum'un kış nüfusunun yaz nüfusuna göre düşük olması nedeniyle alternatif su kaynaklarından besleme yapıldı.

Barajın DSİ tarafından yüzde 66'lık kısmının tarımsal sulama yüzde 36'lık kısmının ise içme suyu olarak verilmesi nedeniyle bu yıl sadece Mumcular barajından Bodrum'a 3,38 milyon metreküp içme suyu sağlanabildi. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 6,9 milyon metreküp olarak tespit edilmişti. Her geçen yıl düşen baraj seviyeleri bu yıl etkisini daha da arttırırken barajdan Yarımadaya su verilmesi tamamen sona erdi.

GEYİK BARAJI DA KAPATILIYOR

Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı yüzde 8'lik su oranına gerileyip, seviye su alma ağzının altına düşünce, Milas Geyik Barajı'ndan su alınmaya başlandı. Ancak yaşanan kuraklık sebebiyle Geyik Barajı'nın da su iletimine kapatılacağı bildirildi.

YENİ SONDAJLAR DEVREYE ALINACAK

Yaşanan su sorunuyla ilgili Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (MUSKİ) Baki Ülgen açıklama yaptı. Bodrum'a yeni su kaynakları sağlama konusundaki çalışmalar hakkında bilgi veren Baki Ülgen, "Şimdi yeni bir planlama içerisindeyiz, DSİ ile istişarelerde bulunduk. Teknik arkadaşlarımız bir çalışma bitirdiler. Geçen yıl tedbir amaçlı açtığımız Sazköy'de sondajlarımız var oraya ilave edeceğiz ve buradan saniyede 100 litre suyu Bodrum'a getirmeyi planlıyoruz. Burada ekipman ve teknik şartnameler boyutunda hazırız. Daha önceden kullanılmış sondajlar var ve onları arıtmalarını yaparak devam edebiliriz. Yarımada'nın etrafında da var. Dışarıda da epeyce sondajlarımız var. Bunları Çamköy ve Sazköy havzasında toplayacağız. Bunun yanında iki barajın ölü hacimde bulunan suyunu pompalar kurmak suretiyle kullanmak istiyoruz. Bu ölüm hacimlerden 150 litre/saniye su alma planımız var. Bu iş izne tabii olduğu için DSİ ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

LÜKS TÜKETİM KESİLMELİ 3. BARAJ YARGIDA

Bodrum'a su temini için Milas'ta yapılması planlanan baraj hakkında konuşan Baki Ülgen, "Bodrum için 3'üncü baraj planlandı ancak ÇED nedeniyle konu şuanda yargıda. Yargı süreci devam ediyor. Bodrum'un ana ihtiyacı olan 44 milyon metreküp, şuandaki hacim 29 milyon metreküp. Bizim ortalama olarak 15 milyon metreküpü baraj dışında bir şeyle karşılaşama şansına sahip değiliz. Su tasarrufu artık Bodrum için zorunlu hale geldi. Lüks tüketimi artık bir şekilde kesmemiz, havuzlarda kullanılan veya atıl şekilde fazla lüks olarak tüketilen suları kesip sadece insan tüketim amacıyla kullanılmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.