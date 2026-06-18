Bodrum’da TÜGVA yaz okulu rüzgarı esti

Proje kapsamında; Kur'an-ı Kerim, Elifba, siyer ve temel dini bilgilerden oluşan değerler eğitimi, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, geleneksel okçuluk ve yüzme gibi sportif faaliyetler, akıl ve zekâ oyunları, el sanatları, bilgi yarışmaları, doğa kampları ve çevre gezileri gibi kültürel ve sosyal etkinlikler yer alacak.