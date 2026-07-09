Bodrum’da yangın paniği: Yapı marketin deposu alevlere teslim oldu! 1 yaralı

Yahşi Mahallesi'nde bir yapı markete ait, içerisinde izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.