Bodrum’daki jetski faciasında eşini ve çocuklarını kaybetmişti! Cenazeleri almaya çalışan acılı anne: ‘Ölen kızımı kucağımda taşıdım’





"KUCAĞIMDA ÖLEN KIZIMI KOLLARIM YARA OLANA KADAR TAŞIDIM"



Anne Asim, kızı Melek'in uzun süre kucağında kaldığını ve bir yandan jetskiden tutunduğunu ifade ederek, "Biz saat 17.00'de devrildik. Gece 02.00'ye kadar Melek dayanabildi. Benim kollarım yara olana kadar zaten ben Melek'i taşıdım ama Melek çok fazla dalga olduğu ve suyu yuttuğu için Melek de kucağımda vefat etti. Melek de ölünce ben de kendimi saldım. Sabah saat 06.00 civarında beni buldular. İlk müdahaleden sonra yaşıyorum, beni kurtarıyorlar. Sahil güvenliğe teslim ediyorlar. Sahil güvenlik beni alıyor. Nezarete koyuyorlar beni. Çünkü tek ben yaşadığım için şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Melek aynı gün Yunanistan'da bulunuyor. Meral ve babası 4 gün sonra bulunuyorlar" diye konuştu.