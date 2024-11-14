Bodrumlu Yiğit Galatasaray formasıyla defnedildi

Bodrum'da Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yiğit Kurt, Galatasaray'ın yıldızlarını sahada ilk kez izlemek için babası ile birlikte 7 Kasım'da Bodrum'dan İstanbul'a giderken Balıkesir'de TIR'a arkadan çarparak kaza geçirdi. Baba Serkan Kurt Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, oğlu Yiğit ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Baba Kurt'un boyun bölgesinde kırıklar tespit edilirken, Yiğit'in 5 gün süren yaşam mücadelesi sonrasında beyin ölümü gerçekleşti. Acılı Kurt Ailesi, Yiğit'in tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Hayatını kaybeden minik Yiğit'in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi nakil bekleyen 4 çocuğa nakledilecek.

TABUATUNA GALATASARAY FORMASI

Yiğit Kurt'un cenazesinin 14 Kasım Perşembe günü Bodrum'da toprağa verilecek. Yiğit'in cenaze töreni öğle namazına müteakip Gülsevim Rüştü Kaynak Cami'nde düzenlendi. Yiğit'in cenaze törenine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK oyuncuları Celal Dumanlı, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, ailesi, sevenleri ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı. Yiğit'in tabutuna isminin yazıldığı 10 numaralı Galatasaray forması, bayrağı ve atkısı konuldu. Cenazede gözyaşları sel olurken, Yiğit'in arkadaşları tabutun yanından hiç ayrılmadı. Yiğit'in tabutu sevenlerinin omzunda Bitez Mezarlığına götürüldü. Yiğit, gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü Yiğit'in acı ölümü hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı maçı canlı izlemek için Bodrum'dan İstanbul'a gelirken geçirdiği trafik kazası sonrasında kaybettiğimiz minik taraftarımız ve spor okullarımızda futbol eğitimi alan Yiğit Kurt'un vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Sarı-kırmızılı sevdasına kavuşamadan aramızdan ayrılan taraftarımızın naaşı 14 Kasım Perşembe günü Bitez Mezarlığı'na defnedilecektir. Kurt ailesine acı kayıpları için başsağlığı diliyor, tedavi altında olan baba Serkan Kurt'a da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.