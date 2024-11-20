Bodrumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Bodrum FK-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bodrumspor – Galatasaray maçı için geri sayım heyecanı başladı. Liderlik yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kıran liderlik mücadelesi veren sarı kırmızılı ekip AZ Alkmaar deplasmanı öncesi Bodrumspor galibiyetiyle ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Bodrumspor – Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?