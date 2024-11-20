Haberler Yaşam Haberleri Bodrumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Bodrum FK-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:37

Bodrumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Bodrum FK-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Milli maçların bitmesinin ardından Trendyol Süper Lig’de futbol heyecanı 13. Hafta maçları ile kaldığı yerdenson sürat devam ediyor. Süper Lig’e dönüş haftasında Bodrumspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligde 31 puanla lider konumunda olan sarı kırmızılı ekip Bodrum deplasmanından galibiyetle dönerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Volkan Demirel yönetimindeki Kayserispor ise ligde 16. Sırada yer alırken ev sahibi avantajını iyi değerlendirmek istiyor. Peki, Bodrumspor–Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bodrumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Bodrum FK-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bodrumspor – Galatasaray maçı için geri sayım heyecanı başladı. Liderlik yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kıran liderlik mücadelesi veren sarı kırmızılı ekip AZ Alkmaar deplasmanı öncesi Bodrumspor galibiyetiyle ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Bodrumspor – Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BODRUMSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında düzenlenecek Bodrumspor- Galatasaray maçı 23 Kasım Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.

BODRUMSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bodrum Stadyumu'nda Bodrumspor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BODRUMSPOR- GALATASARAY MAÇ BİLETİ FİYATLARI
Bodrumspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 15.000 TL
2. Kategori: 5.000 TL
3. Kategori: 2.500 TL
4. Kategori: 2.500 TL
Misafir: 3.250 TL

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Bodrumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Bodrum FK-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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