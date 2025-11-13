Bodrum’u kirletenler kamerada…19 milyon TL’yi aşkın ceza

Bodrum'da, çevre kirliliğine neden olan kişi ve firmaları tespit ederek cezai işlem uygulaması sürüyor. Bu kapsamda, çevre kirliliğini önlemek amacıyla ilçe genelinde çeşitli noktalara kamera sistemi kurdu. Bu sistem sayesinde çevreyi kirleten kişi ve firmalar kolaylıkla tespit edilebiliyor. Türkbükü Mahallesi'nde bir sitede gerçekleştirilen bahçe temizliği sonrasında atıkların çöp konteynerinin yanına bırakıldığı belirlendi. Ekipler ilgili kişileri bölgeye çağırarak tespit tutanağı düzenledi. Konu encümene sevk edildi ve çevreyi kirleten kişilere atıkları kendi elleriyle toplattırıldı.

2 Bin 78 İşlemde 19 Milyon 206 Bin 791 Türk Lirası Ceza

Bodrum'un farklı mahallelerinde kurulan kameralar aracılığıyla gerçekleştirilen denetimler sonucunda, ekipler, 2025 yılı içerisinde çevreyi kirlettiği tespit edilen kişi ve firmalar hakkında toplam 2 bin 78 işlem gerçekleştirerek 19 milyon 206 bin 791 Türk Lirası tutarında cezai işlem uyguladı.