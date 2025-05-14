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Giriş Tarihi: 14.5.2025 10:35 Son Güncelleme: 14.5.2025 10:52

Bodrum’u kirletenlere 260 bin TL ceza

Bodrum’da, ormanlık alanlar ve sokaklara kaçak moloz döken kişi ve firmalara geçit verilmiyor. Gölköy ve Bitez mahallelerinde yapılan denetimlerde tespit edilen çevreyi kirletenlere toplam 260 bin lira ceza kesildi. Molozların kaldırılması için sorumlulara süre tanındı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Bodrum’u kirletenlere 260 bin TL ceza

Bodrum'da, çevre temizliğini sağlamak ve doğayı korumak amacıyla denetim ve uygulamalar yapılıyor. Gölköy Mahallesinde devriye görevi yapan ekipler, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde ormanlık alana moloz boşaltan kamyonu tespit etti. Ekipler, ormanlık alana kaçak döküm yapan kamyon plakasına ve orman arazisini kendisine ait gibi göstererek döküme izin veren şahsa ayrı ayrı cezai işlem uyguladı. Toplam 180 bin lira cezai işlem uygulanırken dökülen molozun kaldırılması için ilgililere süre verildi.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı 2110. Sokakta çöp konteyneri yanına moloz döken şahıslar da ekiplerce tespit edildi. Molozların döken kişilerce temizlenmesi sağlanırken 80 bin lira para cezası uygulandı.

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Bodrum’u kirletenlere 260 bin TL ceza
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