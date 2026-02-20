Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’un kaptanı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.02.2026 13:41

Bodrum’un kaptanı hayatını kaybetti

Bodrum Torba Mahallesi’nin sevilen isimlerinden Fethi Yüceses, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. “Fethi Kaptan” olarak tanınan Yüceses’in vefatı mahallede büyük üzüntüye yol açtı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’un kaptanı hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Bodrum Torba Mahallesi'nin sevilen isimlerinden, evli ve bir çocuk babası 73 yaşındaki Fethi Yüceses, uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi altında bulunan Yüceses'in durumu son günlerde ağırlaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yüceses'in vefatı mahallede büyük üzüntüye yol açtı. Mahallede "Fethi Kaptan" olarak tanınan Yüceses'in cenazesi bugün öğle namazının ardından Torba Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kızılağaç Mezarlığı'na defnedilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum’un kaptanı hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz