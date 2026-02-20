Bodrum’un kaptanı hayatını kaybetti

Bodrum Torba Mahallesi'nin sevilen isimlerinden, evli ve bir çocuk babası 73 yaşındaki Fethi Yüceses, uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi altında bulunan Yüceses'in durumu son günlerde ağırlaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yüceses'in vefatı mahallede büyük üzüntüye yol açtı. Mahallede "Fethi Kaptan" olarak tanınan Yüceses'in cenazesi bugün öğle namazının ardından Torba Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kızılağaç Mezarlığı'na defnedilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!