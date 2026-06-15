Bodrum’un yeni huzurevi ilk kez proje görselleriyle

Bodrum'da yaşlı bakım hizmetleri açısından büyük önem taşıyan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projesinde saha incelemesi yapıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, geçtiğimiz ay protokolü imzalanan merkezin yapılacağı Konacık Mahallesi'ndeki alana giderek proje yerleşimi, inşaat hazırlıkları ve tesisin tamamlandığında nasıl bir yapıya kavuşacağına ilişkin bilgi aldı. Kaymakam Sırmalı'ya inceleme sırasında proje mimarı Nilay Göçküncü ve proje yetkilileri eşlik etti. Alanda yapılan değerlendirmelerde, merkezin bina yerleşimi, kullanım alanları, sosyal donatılar, peyzaj düzenlemesi ve yaşlıların günlük yaşamını kolaylaştıracak bölümler ele alındı.

Projenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Kaymakam Ali Sırmalı, daha önce görev yaptığı yerlerde birçok kamu tesisinin yapım sürecinde yer aldığını ancak huzurevi projesinin Bodrum'a nasip olduğunu söyledi. Sırmalı, "Daha önce görev yaptığım yerlerde okul, kütüphane, hastane gibi birçok kamu tesisini sıfırdan projelendirip tamamlamama rağmen bir türlü huzurevi projesine başlayamamıştım. Kısmet Bodrum'a. Şimdi burada mesleki olarak bir hayalimi daha gerçekleştiriyorum. Ne mutlu devletimize, bana bu imkânı verdi, bu günleri gösterdi" dedi.

HUZUREVİ 10 BİN METREKARELİK ALANDA YÜKSELECEK

Bodrum Yunus Büyükkuşoğlu Huzurevi, Konacık Mahallesi'nde 2298 parsel üzerinde hayata geçirilecek. Proje, toplam 10 bin metrekarelik tahsis alanı üzerine kurulacak. Merkezin toplam inşaat alanı ise 3 bin 425 metrekare olacak. 4 katlı olarak planlanan yapıda, yaşlı bireylerin konforlu, güvenli ve sosyal yaşamdan kopmadan hizmet alması amaçlanıyor. Projede 46 adet çift kişilik oda yer alacak. Bu kapasiteyle merkez, tamamlandığında 92 yaşlıya barınma, bakım ve destek hizmeti verebilecek.

SOSYAL ALANLAR VE REHABİLİTASYON BİRİMLERİ YER ALACAK

Yeni huzurevi yalnızca yatak kapasitesiyle değil, sosyal ve destekleyici alanlarıyla da dikkat çekiyor. Projede yaşlı bireylerin günlük yaşam kalitesini artıracak çok sayıda donatı planlandı. Merkezde 75 metrekarelik oturma salonu, 160 metrekarelik yemekhane ve mutfak, 60 metrekarelik hobi ve oyun odası, 75 metrekarelik fizyoterapi salonu ve 85 metrekarelik karşılama salonu bulunacak. Ayrıca tesiste 6 idari oda, toplam 180 metrekarelik idari alan ve 70 metrekarelik teknik odalar yer alacak. Bu yapısıyla proje; bakım, sosyal yaşam, rehabilitasyon, idari hizmetler ve teknik altyapıyı aynı çatı altında toplayacak.

PROTOKOL MAYIS AYINDA İMZALANMIŞTI

Muğla Valiliği'nin 21 Mayıs 2026 tarihli açıklamasına göre, Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol törenine Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ve Fark Holding A.Ş. Kurucu ve Onursal Başkanı Yunus Büyükkuşoğlu katılmıştı.