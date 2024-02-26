Boğa Burcu Taşı Hangisi? Boğa Burcu Doğal Taşları ve Rengi

Yıldızı Venüs nedeniyle, lükse, estetiğe ve güzel yemeklere düşkün olan Boğa burcu, doğaya da meraklıdır. Kadın veya erkek fark etmeksizin, azimli, irade sahibi ve güçlü karakterli olma eğilimindedirler. Kararlı ve ayakları yere sağlam basan Boğa insanları, sanata ve konfora oldukça önem verirler. Genel olarak, şanslı olsalar bile bunu daha da artırmak isteyenler için Boğa burcu taşı hangisi, doğal taşları ve rengi nedir merak uyandırıcıdır.

Boğa Burcu Taşı Hangisi?

Astroloji, bazı doğal taşları burçlarla ilişkilendirir ve onlara şans getirdiğini söyler. Buna göre, Koç burcundan Balık'a kadar Zodyak eksenindeki her burcun doğal bir taşı ve uğurlu bir rengi vardır. Bu kristaller, sahiplerine manevi güç, negatif enerjilerden korunma, şifa ve fiziksel faydalar sunar. Bu anlamda, burçların karakterlerindeki zayıf noktaları güçlendirmek için doğal taşlardan yararlanılabilir. Ek olarak, renkler için de aynı etkiyi yarattıklarını söylemek mümkündür. Boğa burcu ise 2. evin yöneticisidir ve toprak elementi burçlarından biridir. Sabit, güvenilir ve pratik zekaya sahip Boğa burçları, sabır gerektiren her işte başarılı olabilirler. Sabit fikirli, inatçı olmaları ve değişimi sevmemeleri ise başlıca olumsuz özellikleridir. Aşırı kıskançlık ve sahiplenme de bunlar arasında gösterilebilir. Boğa burcunun karakteri ile ahenk içinde olan doğal taşlar ise şu şekildedir:

1. Akuamarin

2. Lapis Lazuli Taşı

3. Rodonit

4. Pembe Kuvars

5. Kaplan Gözü

6. Zümrüt

7. Turmalin

8. Malahit (Malakit)

9. Azurit

10. Kunzit

11. Varisit

Boğa Burcunun Uğurlu Rengi Nedir?

İnsan psikolojisi üzerindeki etkileri oldukça yüksek olduğu renkler, burçlarla da yakından ilişkilidir. Astrolojide bahsi geçen noktalardan biri de burçların uğurlu renkleridir. Buna göre, her burcun karakteristik özellikleri ile uyumlu bir rengi bulunur. Öte yandan, her rengin temsil ettiği bir kavram ve yaymış olduğu bir enerji vardır. Örnek vermek gerekirse mavi renk, güven ve sakinlik ile bağdaştırılır iken kırmızı ise aşk, tutku ve enerjiyi çağrıştırır. Ancak renkler karşısındaki duygusal tepkiler, insandan insana değişebileceği için herkeste aynı etki oluşmayabilir. Boğa burcunun uğurlu renkleri arasında ise yeşil, toprak tonları, krem rengi, pembe ve açık mavi bulunur. Bu renklerin sık kullanılması, onlara şans, huzur ve mutluluk getirebilir.