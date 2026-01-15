Boğaza nazır sahil şeridindeki kaçak eklentiler bir bir yıkılıyor

İstanbul'da boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında daha önce mühürlenen Bebek Otel'in kaçak bölümlerinden otelin ön kısmındaki kış bahçesi ve çatı katındaki tente ve bar tamamen yıkılmıştı. Bu yıkımın hemen ardından Bebekte bulunan Baylan Pastanesi'nin de kaçak bölümlerinin yıkımı gerçekleştirildi.

GECE KULÜBÜNÜN KAÇAK EKLENTİLERİ DE YIKILDI

Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yürütülen denetim çalışmaları kapsamında; Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Muallim Naci Caddesi No: 58A-58B-58C-58D adresinde, 170 ada, 8 parsel sayılı taşınmazda yapılan inceleme sonucunda aykırılıklar tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından encümen kararıyla kaçak yapılarla ilgili yıkım ve idari para cezası kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yürütülen denetim çalışmaları kapsamında Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan (Oligark İstanbul) adlı bir gece kulübünün tespit edilen kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, iş makineleriyle birlikte sabah saatlerinde Muallim Naci Caddesi'nde bulunan gece kulübünün önüne gelerek, yıkım işlemine başladı. Kuruçeşme Olıgark İstanbul eğlence Merkezin in cadde üzerindeki kaçak eklentiler ile sahile doğru 5 eklentinin kaçak bölümlerinin yıkım işlemi gerçekleştirildi.