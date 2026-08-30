Boğaz’da donanma, Vatan Caddesi’nde Zafer selamı! İstanbul’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş gerçekleştirdi. TCG Anadolu'nun öncülük ettiği geçişte gemiler, Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nı selamladı. Türk Deniz Kuvvetleri, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda unutulmaz bir geçiş törenine imza attı. Donanmanın sancak gemisi TCG Anadolu liderliğinde hareket eden 15 gemi, kuzeyden güneye doğru süzülerek Boğaz'da adeta gövde gösterisi yaptı. TCG Anadolu'nun öncülük ettiği geçişte gemiler, Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nı selamladı. Geçişe TCG Anadolu, Savarona, Oruçreis, Salihreis, Turgutreis, Giresun, Heybeliada, Burgazada, Büyükada, Tufan, Amasra, Alemdar, Işın, Dolunay ve Doğanay isimli gemiler katıldı.

Zafer Bayramı 104'üncü yıl kutlamaları için Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda da tören gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan resmi tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

VATAN CADDESİNDE TÖREN ALAYI

Gül, Ersay ve Aslan, Taksim'deki tören bittikten sonra İstanbul Valiliği'ne geçti. Üçlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen bayramlaşmaya katıldı. Resmi törenlerin sonuncusu, Vatan Caddesi'nde gerçekleştirildi. Tören arabasına binen Gül, Ersay ve Aslan, bando eşliğinde halkı selamladı. Etkinliğe yoğun katılım gösteren vatandaşlar, Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde geçit törenine renk kattı. Selamlamanın ardından Gül, Ersay ve Aslan protokoldeki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Tören, askeri birliklerin geçit merasimiyle sona erdi.