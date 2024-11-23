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Giriş Tarihi: 23.11.2024 15:50 Son Güncelleme: 23.11.2024 15:56

Boğazda facia kılpayı önlendi!

İstanbul Boğazı’nda akıntıya kapılan gemi, kaptanın manevrasıyla son anda kurtuldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Boğazda facia kılpayı önlendi!

İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Beykoz açıklarında akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen ve kıyıya çarpmadan önce gemi kaptanının yaptığı manevra ile kurtulan gemide korku dolu anlar yaşandı.

Olay, öğle saatlerinde Beykoz açıklarında meydana geldi. İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Kıran America' isimli gemi sürüklenmeye başladı. Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenen gemi ise gemi kaptanının yaptığı manevra ile son anda kıyıya vurmadan kurtarıldı.

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Boğazda facia kılpayı önlendi!
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