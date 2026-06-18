Boğaz’da vinç trafiği

Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden Birleşik Krallık bayraklı çapa taşıma gemisi Pacific Discovery ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörünün çektiği vinç gemisi, dün 05.25 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen, ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boya, 135 metre yüksekliğe ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye İstanbul Boğazı girişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" da eşlik etti.

6 SAATTE GEÇİŞ TAMAMLANDI

Kıyı Emniyeti'nden 6 kılavuz ve Kurtarma-4, Kurtarma-6, Kurtarma-Nazımtur, Kurtarma-5, Kurtarma-12 römorkörleri de geçişte görev aldı. İstanbul Boğazı, geminin geçişi dolayısıyla karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Ayrıca Saipem 7000, İstanbul Boğazı'ndan geçişi esnasında köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su aldı, kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Gemi, yaklaşık 6 saat sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri refakatinde boğaz geçişini tamamladı.