Boğazdaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yolcu gemisinin kaptanı alkollü çıkmıştı! Pes dedirten savunma...

Yolcu gemisinin kaptanı Y.P. ise "Gemiyi bir anda karşımda gördüm. Ancak çarpışmayı engelleyemedim. Geminin kafeteryasında sıkma portakal suyunu sefer sırasında çokça içerim. Düşük promil çıkmasının sebebi bu olabilir. Kusurum yok" dedi. Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile boğazdan geçen Panama bayraklı kuru yük gemisi 19 Eylül tarihinde çarpıştı. Kazada, 12 kişi yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kazaya karışan "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisinin kaptanları gözaltına alındı.
SUÇU DİĞER KAPTANA ATTI
Kaptan M.S.(65) savcılık ifadesinde, "Artvin isimli kuru yük gemisinin kaptanlığını yapmaktayım. Olay günü, Yunanistan'dan aldığım kum yükünü Romanya'ya götürmek amacıyla, boğaz geçişi kurallarına uygun olarak hazırlığımı yaptım. Kız kulesini geçtikten sonra, karşımda iki adet gemi gördüm. Önde gelen geçiş yaptı, ancak arkadan gelen için tehlike sezdiğimden gerekli ikaz ve uyarılarımı yaptım. Güverte ışıklarını yaktım, gerekli sirenleri çalıştırdım, 16. Kanal olarak geçen, herkesçe duyulan kanaldan gerekli çağrıları yaptım. Ancak söz konusu uyarıya cevap gelmedi. Mümkün olan tüm gerekli tedbirleri aldım, çarpışmayı engellemek amacıyla yapmam gereken her önlemi aldım ve komutu verdim. Ancak çarpışmayı önleyemedim. Denizcilik kuralları gereği söz konusu geçişte önceliğim bulunmaktadır. Söz konusu öncelik ihlalini karşı gemi kaptanı gerçekleştirmiştir. Benim gemimde olay nedeniyle hasar oluşmuştur. Gemimde ben veya mürettebatım yaralanmadı. Olay nedeniyle çok üzgünüm ancak herhangi bir kusurumun bulunmadığını düşünmekteyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
ALKOL DEĞİL PORTAKAL SUYU
Kaptan Y.P.(52) ise ifadesinde, "Ben Kamil Sayın isimli geminin kaptanlığını yapmaktayım. Gerekli özenle seyir halinde iken, bir anda çarpmanın gerçekleştiği gemiyi karşımda gördüm, gerekli önlemleri aldım, komutları verdim. Ancak çarpışmayı engelleyemedim. Bu çarpışmayı mümkün olduğu kadar hafiflettirdim. Alkol kullanmam. Geminin kafeteryasında bulunan sıkma portakal suyunu, sefer sırasında çokça içerim, alkol raporunda düşük promil çıkmasının sebebi bu olabilir. Ancak ben normal hayatımda dahi alkol veya sigara kullanmam. Geminin ışıkları ile şehrin ışıklarını birbirine karıştırmış olabilirim, karşı tarafta ki gemide ayırt edici bir ışık ya da ikaz sistemi yoktu. Kazanın oluşmasında bir kusurumun olmadığını düşünmekteyim, gerekli manevra ve tedbirleri mümkün olduğu kadar yerine getirdim. Olay nedeniyle üzgünüm, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
SUÇU ÜSTLENDİĞİNİ HATIRLAMADI
Kaptan K.K.H.(30) savcılık ifadesinde, "Sefer Kaptan 1 isimli gemide kaptanlık görevi yapmaktayım. Olay günü, ben gemiyi limana bağlamıştım. Bazı sesler duydum, akabinde personelim ile birlikte diğer geminin yanına gittim, yolculara yardım ettik, gemiden tahliyesini sağladık. Akabinde söz konusu geminin içerisine girerek herhangi bir olumsuz durum var mı diye kontrol ettik. Daha sonrasında her ne kadar ben Kamil Sayın isimli gemide kaptan olduğumu beyan ettiğim söylenmiş ise de ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Olayın heyecanı ve kargaşası sırasında söylemiş olabilir miyim bilmiyorum. Kamil Sayın gemisinin kaptanı Y.P.'dir. Ben kendisini uzun süredir tanırım, babalarımızda birbirini tanır. Aynı şirkette çalışmaktayız. Suç üstlenme gibi bir kastım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yolcu motoru ile kuru yük gemisinin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcu motorunun iskele yaklaşırken yolcuların yaşadığı panik ve bir yolcunun kafasını tutarak inmeye çalıştığı anlar kaydedildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli kaptanlar Y.P. ve M.S. hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışı çıkış yasağı, diğer şüpheli K.K.H. hakkında ise "suç üstlenme" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine başvurarak imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturma ise titizlikle devam ediyor.