Boğazdaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yolcu gemisinin kaptanı alkollü çıkmıştı! Pes dedirten savunma...

SUÇU ÜSTLENDİĞİNİ HATIRLAMADI

Kaptan K.K.H.(30) savcılık ifadesinde, "Sefer Kaptan 1 isimli gemide kaptanlık görevi yapmaktayım. Olay günü, ben gemiyi limana bağlamıştım. Bazı sesler duydum, akabinde personelim ile birlikte diğer geminin yanına gittim, yolculara yardım ettik, gemiden tahliyesini sağladık. Akabinde söz konusu geminin içerisine girerek herhangi bir olumsuz durum var mı diye kontrol ettik. Daha sonrasında her ne kadar ben Kamil Sayın isimli gemide kaptan olduğumu beyan ettiğim söylenmiş ise de ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Olayın heyecanı ve kargaşası sırasında söylemiş olabilir miyim bilmiyorum. Kamil Sayın gemisinin kaptanı Y.P.'dir. Ben kendisini uzun süredir tanırım, babalarımızda birbirini tanır. Aynı şirkette çalışmaktayız. Suç üstlenme gibi bir kastım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.