Boğaz’dan bir dev geçti

Yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 120 metre boyunda, 77 metre genişliğindeki 'Transocean Barents' petrol platformunun İspanya'dan başlayıp Romanya'da son bulacak yolculuğu devam ediyor. Önceki gün Çanakkale Boğazı'ndan geçen dev platform, Marmara Denizi'ne ulaştı. İstanbul Boğazı'nda dev platformun geçişi öncesi çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı. Dün sabah 06.30'da Boğaz'a giriş yapan platform, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçmek için ayaklarına su alarak batırma işlemi gerçekleştirdi.Yüksekliğini ayarlayan platform, öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçerek yoluna devam etti. 'Transocean Barents' petrol platformuna Boğaz'dan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-8', 'Kurtarma-7', 'Kurtarma-12', 'Kurtarma-11', 'Kurtarma-18' römorkörleriyle Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun da eşlik etti. Ortaköy'de dev petrol platformunun geçişine şahit olanlar o anlarda fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.