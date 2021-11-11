Vahşetin böylesi görülmedi: Boğazı kesildi, ayağına taş bağlarak sulama kanalına atıldı!

KAYIP BAŞVURULARI İNCELENİYOR

Dalgıç polisler tarafından sudan çıkartılan cesetten herhangi bir kimlik çıkmadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde kapsamlı bir çalışma başlatırken, polis ve jandarmaya intikal eden kentteki tüm kayıp başvuruları da mercek altına alındı. Parmak izi de alan polis, bir yandan vahşi bir cinayete kurban giden şahsın kimliğini belirlemeye çalışırken, diğer yandan da olayı aydınlatmaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.