Vahşetin böylesi görülmedi: Boğazı kesildi, ayağına taş bağlarak sulama kanalına atıldı!

Adana'da boğazı kesilip öldürüldükten sonra yarı çıplak vaziyette çuvala konulup, ayağına taş bağlanan bir erkek cesedi bulundu. Polis, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şahsın kimliğini belirlemek için parmak izi çalışması yapıp, kent genelindeki tüm kayıp başvurularını da mercek altına aldı.
AYAĞINA TAŞ BAĞLAMIŞLAR!
Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; mahalledeki bir tarım arazisinde çalışan işçiler, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalındaki çuvalı fark etti. Bu durumu şüpheli bulan ırgatlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede çuval içerisinde boğazı bıçakla kesilerek öldürülen ve ayağına taş bağlanmış yarı çıplak bir erkek cesedi buldu.
KAYIP BAŞVURULARI İNCELENİYOR
Dalgıç polisler tarafından sudan çıkartılan cesetten herhangi bir kimlik çıkmadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde kapsamlı bir çalışma başlatırken, polis ve jandarmaya intikal eden kentteki tüm kayıp başvuruları da mercek altına alındı. Parmak izi de alan polis, bir yandan vahşi bir cinayete kurban giden şahsın kimliğini belirlemeye çalışırken, diğer yandan da olayı aydınlatmaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.