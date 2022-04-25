Haberler Yaşam Haberleri Boğaziçi Üniversitesinde 3 yıl sonra iftar programı düzenlendi
Giriş Tarihi: 25.4.2022 22:32

Boğaziçi Üniversitesinde 3 yıl sonra iftar programı düzenlendi

AA
Boğaziçi Üniversitesinde 3 yıl sonra iftar programı düzenlendi

"Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı", İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde 3 yıl aradan sonra yeniden yapıldı

BİSAK'tan yapılan açıklamaya göre, ilki 2014 yılında yapılan ve sonraki yıllarda geleneksel hale getirilen iftar, 2019'dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenemedi.

Üç yılın ardından üniversitenin Güney Kampüsü'nde yeniden yapılmaya başlanan iftar programında Boğaziçililerin aileleri, farklı üniversitelerden öğrenciler ve burada okumaya aday liseliler okul meydanının tarihi atmosferini soluma imkanı buldu.

Öğrenciler tarafından yapılan hazırlıkların ardından ezanın okunmasıyla oruç açıldı. Sonrasında ise cemaatle namaz kılındı.

İftara, çoğunluğu Boğaziçili öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
SON DAKİKA: Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü! Uçak kazası sonrası acı haber geldi...
Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü
SON DAKİKA: Düşmana cehennemi yaşatacak mühimmat! ATOM 40'ta müthiş özellik! Namludan çıktığı anda...
Son dakika: Fransa'da seçimin galibi belli oldu! Le Pen'den ilk açıklama
Millet İttifakı’nda çanlar çalıyor: Kılıçdaroğlu sus pus Akşener kınadı
Ünlü iş adamının önce eşine, sonra kendisine şantaj! '100 bin lira versen de az'
Mansur Yavaş'tan ihale skandalı! SABAH belgelere ulaştı
İstanbul’da feci olay: 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya öldü! Son paylaşımı kahretti!
Son dakika magazin haberi: Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Nikah şahidi Safiye Soyman oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaziçi Üniversitesinde 3 yıl sonra iftar programı düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA