Boğaziçi Üniversitesinden hediye paketi iddialarına yalanlama

Üniversite tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, söz konusu hediyelerin üniversite bütçesinden veya herhangi bir kamu kaynağından karşılanmadığı, tamamının Boğaziçi Teknopark'ın kendi tüzel kişiliğine ait kaynaklarla temin edildiği vurgulandı. Hediyelerin yalnızca üniversitede görev yapan 500 öğretim üyesine, belgeli ve kayıtlı bir süreç kapsamında doğrudan Teknopark tarafından ulaştırıldığı belirtilirken, "eşe, akrabaya ya da tanıdıklara dağıtıldığı" ve "piyasa değerinin 10 bin TL olduğu" yönündeki iddiaların iftira niteliği taşıdığı ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Teknopark tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden dolaşıma sokulan iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi. Açıklamada, öğretim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan hediye paketlerinin, akademisyenlerin çalışma ortamında kullanabilecekleri ürünlerden oluştuğu ve bu sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

İDDİALARA AÇIK YANIT

Üniversite açıklamasında, hediye paketlerinin üniversite bütçesinden karşılandığı ya da herhangi bir kamu kaynağı kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçeğe aykırı olduğu net bir dille ifade edildi. Hediyelerin, Boğaziçi Teknopark'ın kendi kaynaklarıyla temin edildiği ve dağıtımın doğrudan Teknopark tarafından, kayıtlı ve belgeli bir süreçle gerçekleştirildiği vurgulandı. Ayrıca açıklamada, rektörlük tarafından hediye paketlerinin eş, akraba veya tanıdıklara dağıtıldığına yönelik iddiaların da tamamen asılsız olduğu belirtildi. Hediye paketlerinin piyasa değerinin 10 bin TL olduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, bu tür söylemlerin kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmaya yönelik iftira niteliğinde değerlendirmeler olduğu kaydedildi.

HUKUKİ ADIM ATILACAK

Boğaziçi Teknopark, kuruluş misyonu doğrultusunda üniversitenin akademik üretimini ve öğretim faaliyetlerini desteklemeyi temel bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti. Açıklamada, Teknopark'ın büyümesi ve güçlenmesiyle birlikte öğretim üyelerine yönelik benzer katkıların sürdürüleceği vurgulandı. Gerçeğe aykırı iddialar karşısında kurumsal itibarın korunması amacıyla gerekli hukuki hakların saklı tutulduğu ifade edilen açıklamada, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yayınlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımların atılacağı bildirildi.