Haberler Yaşam Haberleri Boğaziçi Üniversitesi’ni gece kulübüne çeviren işletme kapatıldı
Giriş Tarihi: 7.1.2023 19:15 Son Güncelleme: 7.1.2023 19:33

Boğaziçi Üniversitesi’ni gece kulübüne çeviren işletme kapatıldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, kampüs içerisinde 4250 Sayılı Kanunu’nun 9. Maddesi gereği alkol satışını yasakladı. Yasak sonrasında, Kuruluş amacı eski mezunları ve mevcut öğrencileri kaynaştırmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak olan BÜMED tarafından kiralanan ve kampüs içerisinde kesintisiz alkol satışı ve eğlence yapan işetme Sarıyer Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi’ni gece kulübüne çeviren işletme kapatıldı

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünü alkollü partilerle gece kulübüne çeviren işletmenin ruhsatı iptal edildi. Mekanı işletmenin kullanımına veren ve yasaları çiğneyen BÜMED ise üniversite yönetimini suçlamaya kalkıştı. Boğaziçi Üniversitesinde BÜMED'e ayrılan yer ve bir işletmeye kiralanan mekanda alkol satışı yapıldı, üniversite kampüsü adeta gece kulübüne çevrildi.

YASAĞA RAĞMEN ALKOL RUHSATI ALINDI

Kuruluş amacı eski mezunları ve mevcut öğrencileri kaynaştırmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak olan BÜMED'e, eski yönetimler tarafından kampüste yer tahsis edildi. Söz konusu yer için sembolik bir ücret ödeyen BÜMED, kendisine tahsis edilen yeri Niche adlı bir işletmeye kiraladı. İşletme, mekanı içinde tenis kordu, restoran ve yüzme havuzu olan bir tesise çevirdi. Eski yönetimlerin de görmezden gelmesiyle 4250 Sayılı Kanunu'nun 9. maddesinde yer alan 'Örgün eğitim kurumlarına 100 metreye kadar olan mesafede alkollü içki satışı yasaktır' yasağına rağmen alkol ruhsatı alındı.

KAMPÜSÜ GECE KULÜBÜNE ÇEVİRDİLER

Ruhsatın alınmasının ardından üniversite kampüsü adeta gece kulübüne döndü. 2018'den beri alkollü havuz partileri ve düğünlere ev sahipliği yapan işletme, kışın da barda dans organizasyonları düzenledi. Düğünlerden sonra gece boyunca "limitsiz içki" servisi yapıldığı belirtildi. Öte yandan organizasyonların reklamı sosyal medya üzerinden de yapıldı.

İşletme, sadece Boğaziçi mezunları değil herkese hizmet sunarken, kazanılan gelirin nereye gittiği ise bilinmiyor.

BELEDİYE MÜHÜRLEDİ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tepki çeken uygulamayı durdurdu. Alkol satışı yapan işletmeye para cezası kesildi. Sarıyer Belediyesi, satışa devam eden işletmenin ruhsatını iptal ederek lokali mühürledi.

BÜMED ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİ SUÇLADI

BÜMED'den yapılan açıklamada ise üniversite yönetimi hedef gösterildi, "alkol satışının yasal olduğu" iddia edildi. Açıklamada, "Restoranımız dışında tesiste bulunan tüm idari sosyal ve sportif faaliyetlerimiz devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'MEKAN ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLER TARAFINDAN KULLANILACAK'

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise söz konusu alanı BÜMED'den kiralayan işletme ile kira kontratının 7 Ocak tarihinde sonlandığı aktarıldı. Üniversite ayrıca mekanın, tahliyeden sonra akademisyenler ve öğrenciler tarafından kullanılacağı belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemizin eğitim, araştırma ve yaşam imkanlarını geliştirmek amacıyla bir yandan bünyemize yeni kampüs alanları katarken, bir yandan da mevcut kampüs alanlarımızın daha verimli kullanılması için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda uzun zamandır bir mezun derneğimizin iştiraki olan özel bir işletme tarafından kiralık olarak kullanılan ve içerisinde toplantı salonları, tenis kortu, havuz ve sosyal alanlar barındıran Güney Kampüsteki 8 bin 80 metrekarelik alanın üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen ve öğrencilerimizin kullanımına açılmasına Rektörlüğümüzce karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda sözleşmesi 07.01.2023 tarihinde biten kiracı işletmenin alanı tahliyesinin ardından, mekanların kullanımı yeniden düzenlenecektir."

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Boğaziçi Üniversitesi’ni gece kulübüne çeviren işletme kapatıldı
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