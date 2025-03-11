Boğaziçi’nde binlerce genç iftarda buluştu

Boğaziçi Üniversitesi'nde her yıl geleneksel olarak yapılan iftar programına bu yıl binlerce öğrenci katıldı. İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitenin Güney Kampüsü'nde önceki gün gerçekleşti. Binlerce öğrenci bir araya gelerek yer sofralarında oruç açtı. İftardan sonra ise öğrenciler topluca teravih namazını kıldı. BİSAK, sosyal medyada hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nde cemaat ile namaz görüntülerini "10. Geleneksel Ramazan İftarımızı bu akşam gerçekleştirdik. Teveccüh gösterip iftarımıza iştirak eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Nice iftarlara inşallah" notunu paylaştı.