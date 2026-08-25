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Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:42

Boğazına üzüm kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde nefes borusuna üzüm kaçması sonucu hastanede tedavi altına alınan 2 yaşındaki Masal Karabaşoğlu, hayatını kaybetti.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Boğazına üzüm kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Olay, Sakarya'nın Serdivan ilçesi Aralık Mahallesi'nde meydana geldi. Karabaşoğlu ailesinin 2 yaşındaki kızları Masal'ın nefes borusuna üzüm kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve nefes borusundaki üzüm çıkarılan talihsiz çocuk, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen 2 yaşındaki Masal Karabaşoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

2 yaşındaki Masal Karabaşoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Serdivan Aralık Mahallesi Emine Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Aralık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#SAKARYA

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Boğazına üzüm kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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