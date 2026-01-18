Boğazındaki atkı hayatını kurtardı

Gaziantep'te akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen F.K. tarafından darp edilip boğazından bıçaklanan Suriyeli Hüda El Muheymid'in (11), boynundaki atkı sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Çevik, "Boğazındaki atkı olmasa boğazına dayanan bıçak, çok daha derine inecek belki de hayati önem taşıyan damarlarını kesip, kızımızın hayatını kaybetmesine bile sebep olacaktı" dedi. Yaşadığı korku dolu anlar anlatan Hüda El Müheymid, "Ekmek almaya dışarıya çıktım. Beni yere düşürdü, cebinden bıçak çıkartıp, üzerime çöktü boğazımı kesecekti. Bakkal amca müdahale etti" ifadeleriyle yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlattı.