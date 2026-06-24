Boğdu, intihar süsü verdi

Şanlıurfa'da evinin demir korkuluklarda asılı halde bulunan 4 çocuk annesi Emine Kurt'un (39) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada olayın intihar değil cinayet olduğu ortaya çıktı. Talihsiz kadının gözaltına alınan eşi Mehmet Kurt'un (43) ifadesinde eşini boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi sürükleyerek pencerenin demir korkuluklarına ip geçirip olaya intihar süsü verdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Olay önceki gün öğle saatlerinde Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, Emine Kurt'a ulaşamayınca giriş kattaki evine gitti. Kapının açılmaması üzerine pencerenin dışından içeri bakan yakınları, Kurt'u demir korkuluklarda hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Emine Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, koridorda kan izlerine rastladı. Olayla ilgili gözaltına alınan eşi Mehmet Kurt'un emniyette verdiği ifadede, eşiyle uzun süredir işsizlik nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını söylediği öğrenildi. İfadesinde olay günü çocukları evden çıkardıktan sonra eşiyle konuştuğunu belirten Mehmet Kurt, tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayarak eşinin boğazını sıktığını ve Emine Kurt'un bir süre sonra nefes almadığını fark ettiğini anlattı. Paniklediğini ifade eden şüpheli, daha sonra cesedi sürükleyerek pencerenin demir korkuluklarına ip geçirip olaya intihar süsü verdiğini söyledi.

'SÜREKLİ TARTIŞIYORDUK'

Mehmet Kurt'un ifadesinde, "Eşimle sürekli iş konusu yüzünden tartışıyorduk. İsteklerini karşılayamadığım için aramızda sorunlar yaşanıyordu. Olay günü öfkeme kapılarak boğazına sarıldım. Hareketsiz kaldığını görünce korktum ve intihar etmiş gibi göstermeye çalıştım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli Mehmet Kurt emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan olayın ardından 4 çocuk devlet koruması altına alındı.