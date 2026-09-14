Bolat: Türkiye zorlu şartlara rağmen ekonomisini büyütmeye devam ediyor

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, programına Nevşehir Valiliği ziyaretiyle başladı. Vali Hüseyin Kök tarafından karşılanan Bolat, şeref defterini imzaladıktan sonra kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bolat daha sonra AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı, Nevşehir Belediyesi ve MHP Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

MİLLİ GELİR 1,7 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nda partililere hitap eden Bolat, Türkiye ekonomisinin son 23 yılda kesintisiz büyüme gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara çıktığını belirten Bolat, kişi başına milli gelirin ise 3 bin 600 dolardan 18 bin dolara yükseldiğini ifade etti. Bolat, yıl sonunda milli gelirin 1,8 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracatının 410 milyar dolara, kişi başına milli gelirin de 20 bin 500 dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

İŞSİZLİK 39 AYDIR TEK HANEDE

İstihdam rakamlarına da dikkat çeken Bolat, Türkiye'de istihdam edilen kişi sayısının 20,5 milyondan 32 milyon 362 bine yükseldiğini söyledi. İşsizlik oranının ise 39 aydır tek haneli seviyede bulunduğunu belirten Bolat, temmuz ayı itibarıyla işsizlik oranının yüzde 8,1 olduğunu açıkladı.

"ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye'nin çevresinde yaşanan savaş ve çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çeken Bolat, enerji, petrokimya, gübre, navlun ve lojistik maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını ifade etti. Karadeniz, Doğu Akdeniz, Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslar'daki gelişmelere işaret eden Bolat, tüm bu zorlu şartlara rağmen Türkiye'nin ekonomisini büyütmeye ve enflasyonla mücadele etmeye devam ettiğini söyledi. Bolat, daha önce yüksek seviyelerde bulunan enflasyonun yüzde 31 düzeyine indirildiğini belirterek, hükümetin enflasyonu kontrol altında tutma konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

SAVUNMA SANAYİSİNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir noktaya ulaştığını belirten Bolat, sanayi, makine, elektrik-elektronik, inşaat malzemeleri, müteahhitlik, turizm ve lojistik gibi sektörlerde Türkiye'nin küresel rekabet gücünün arttığını söyledi. Hava, kara ve deniz taşımacılığında da önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Bolat, Türk Hava Yolları başta olmak üzere ulaştırma sektörünün Türkiye'nin uluslararası gücüne katkı sağladığını dile getirdi.

NEVŞEHİR'E 23 YILDA 50 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Nevşehir'in tarım, sanayi ve turizm alanlarında güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunu belirten Bolat, özellikle patates ve kabak çekirdeği üretiminde kentin Türkiye genelinde önemli bir konumda bulunduğunu söyledi. Nevşehir'in ihracatta da güçlü şehirlerden biri olduğunu ifade eden Bolat, kentin merkez iller sıralamasına göre 621 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Bolat, son 23 yılda Nevşehir'e yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını belirterek, 2026 yatırım programında ise kentte toplam 20,5 milyar lira değerinde 32 projenin yer aldığını söyledi.

NEVŞEHİRLİ ESNAFA 175 MİLYON LİRALIK YENİ KREDİ DESTEĞİ

Bakan Bolat'ın Nevşehir ziyaretinde esnafa yönelik kredi desteği de gündeme geldi. Geçen yıl Halk Bankası kaynaklarından TESKOMB kefaletiyle, faiz maliyetinin yüzde 50'si sübvanse edilerek Nevşehirli esnafa 936 milyon lira kredi kullandırıldığını belirten Bolat, 2026 yılının ilk 8 ayında ise 523 milyon liralık kredi desteği sağlandığını açıkladı. Bolat, Nevşehirli esnaf için acil olarak 175 milyon liralık yeni kredi kaynağının gönderileceğini duyurdu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör