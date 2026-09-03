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Giriş Tarihi: 3.09.2026 18:12

Bolu Belediyesi'nde araç kiralama usulsüzlüğü: 6 şüpheliye tutuklama talebi!

Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlıdan 14'ü adliyeye getirildi. Savcılıktaki 8 zanlı ile jandarmadaki diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AA Yaşam
Bolu Belediyesi’nde araç kiralama usulsüzlüğü: 6 şüpheliye tutuklama talebi!
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 21'i yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına getirilen zanlılardan işlemleri tamamlanan 14'ü adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliye binasına getirilen zanlılardan 6'sı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Savcılıktaki 8 zanlı ile jandarmadaki diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle, Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, gerçekleştirme görevlisi S.E, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T, komisyon üyeleri M.E.G, T.Y, M.Y, İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.Ö.Ö, temizlik şirketlerinin yetkilileri Ç.A, S.K, F.Ş.E, S.K, H.B, F.D, İ.T, A.G, yüklenici firma yetkilileri F.G, A.Y, F.L. ve Y.E. olmak üzere 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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Teknik incelemede, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığının belirlendiği aktarılan bilirkişi raporunda, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 19 ayrı hakediş kapsamında, MCY-Yeşilçam İş Ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

#TANJU ÖZCAN #İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

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Bolu Belediyesi'nde araç kiralama usulsüzlüğü: 6 şüpheliye tutuklama talebi!
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